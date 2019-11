La scelta delle luci notturne per bambini si basa su vari fattori: dalle necessità alla forma, dalla potenza al luogo in cui posizionarla.

Se la luce serve per la classica paura del buio si può avere una vasta gamma di opportunità, dalle lampade a timer, che si spengono ad un orario prestabilito, a quelle con i sensori giorno/notte che entrano in azione da sole. Le lampade a proiettore, con pianeti, costellazioni o forme diverse diventano ideali per il momento della nanna e costituiscono anche un elemento d’arredo per la cameretta.

Se questo piccolo elettrodomestico serve invece al genitore, per l’allattamento, i risvegli notturni o ogni evenienza dei più piccoli, si consigliano quelle a muro, con un punto luce ben preciso (solitamente vicino al letto o la culla dell’infante). Queste possono essere delle luci antibuio da presa, delle fasce luminose al led, o delle applique. Infine ci sono lampade portatili, a pile o ricaricabili tramite cavo usb, che sono indubbiamente le più comode perché si possono portare da una stanza all’altra e sono utilissime in viaggio.

Il secondo fattore riguarda proprio quanta luce emette la lampada: la potenza deve essere media, in modo che il bambino non pensi che non sia ancora il momento di dormire. Un voltaggio più basso evita anche scottature e bollette salate, visto che in media la luce resta accesa dalle 8 alle 10 ore a notte.

La forma ovviamente può variare a vostro gusto, dalle fonti di luce più classiche, a animali e personaggi dei cartoni, per l’uso che se ne deve fare o per abbinamento con altri elementi della cameretta del bambino. Il luogo in cui posizionare la luce dipende non solo dalle necessità, ma dallo spazio che avete a disposizione, dalle lampade a muro, a quelle da comodino, fino ai modelli da agganciare sopra culle o lettini.

Vediamo insieme i migliori modelli di luci notturne per bambini per ogni necessità.

Lampade a proiettore

Solmore proiettore Led: dotato di 12 luci led che proiettano 7 fantasie differenti. Dispone di uno speaker di un attacco per smartphone o lettore mp3. La luce non è invasiva, concilia il sonno del bambino.

Pro: proiettore, musica, cavo usb, lettore microSD.

Prezzo consigliato: 33,20 euro

Proiettore Piccolo Principe: ottima idea anche per un regalo, questo proiettore ispirato al Piccolo Principe non può mancare nella cameretta del vostro bambino. Funziona a pile stilo AA e si spegne automaticamente dopo 45 minuti.

Pro: sensore on/off touch

Prezzo consigliato: 42,90 euro

Proiettore stellare Sunvito: Questo modello si differenzia dai precedenti perché può funzionare sia da proiettore che da luce notturna statica. Funziona sia a pile che con cavo usb. È costituita da 4 lampadine a led di colori differenti.

Pro: multifunzione

Prezzo consigliato: 12,99 euro

Lampade con musica

Babymoov: Uno dei pochi modelli che abbina musica e luce per un tempo illimitato, non a timer. Può essere usata anche come semplice luce notturna, senza carillon o proiettore. Fornito di 7 melodie, della modalità suoni della natura e riproduce il battito del cuore.

Pro: sia fissa che portatile

Prezzo consigliato: 25,90 euro

Fisher Price proiettore dolci sogni: Questo rilassante proiettore con orsetto non solo illumina, ma riproduce melodie calmanti e che conciliano il sonno. 3 timer di autospegnimento per scegliere tra 10, 20 o 30 minuti di rilassamento. Indicato per i primi mesi di vita.

Pro: in regalo l’orsacchiotto, lavabile in lavatrice

Prezzo consigliato: 25,70 euro

Chicco First Dreams – Goodnight Stars: Disponibile per lei e per lui, questo proiettore musicale Chicco, simile a quello Fisher Price, riproduce suoni, luci e melodie. La luce può essere quella notturna o la proiezione di stelline. Include peluches.

Pro: 3 melodie che funzionano indipendentemente dal proiettore

Prezzo consigliato: 39,90 euro

Luce antibuio da muro

Luce antibuio Chicco: Il modello più basilare è di casa Chicco. Basta attaccare questa lampadina alla presa di corrente, ed è consigliata per i neonati, in caso di allettamento, di cambio del pannolino, e di qualunque operazione notturna.

Pro: la più economica

Prezzo consigliato: 6,90 euro

Lunetta LED Osram: Simile alla precedente, questa luce notturna funziona tramite presa. La sua particolarità è che la testina rotante permette di direzionare la luce dove è più necessaria, per ogni evenienza durante la notte. Contiene un sensore per il funzionamento automatico.

Pro: testa girevole a 360°

Prezzo consigliato: 20,60 euro

Strisce LED Lebright: Queste strisce LED sono facilmente applicabili dove preferite, vicino al lettino o sotto, lungo il perimetro della cameretta. Facilita le azioni basilari, dalla pappa al cambio pannolini, al semplice controllo del bambino durante la notte.

Pro: si applicano in pochi minuti

Prezzo consigliato: 14,46 euro

Lampade classiche

Luce LED Vava: Questo modello è portatile e ricaricabile tramite cavo usb. Molto comoda nelle ore notturne non avendo spine e cavi, si può posizionare dove serve. Ci sono tre modalità di luce differenti, e due colori di illuminazioni diverse. Autonomia di 80 ore a intensità minima.

Pro: si può collegare allo smartphone

Prezzo consigliato: 16,99 euro

Luce Ansmann a forma di volpe: Questa simpatica lampada produce una luce rilassante rossa, ed è realizzata con materiali atossici. Funziona con 3 pile stilo AA. Unico difetto, si spegne dopo 30 minuti per risparmio energetico.

Pro: funge da luce e da gioco

Prezzo consigliato: 15,69 euro

Philips SoftPal Dory: Arriviamo in casa Disney e Philips con questa lampada di Dory. Morbida, non scotta, senza angoli, i bambini la useranno anche per giocarci, e la potranno tenere con loro quando vogliono.

Pro: la lampada non si scalda durante l’utilizzo

Prezzo consigliato: 21,99 euro

