Marco Senise e Licia Nunez sono i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi. L’ex volto di Forum e l’attrice italiana si uniranno agli altri naufraghi nella puntata di lunedì 11 aprile, in onda in prima serata su Canale 5.

Come verranno accolti i due nuovi concorrenti? Senise è noto al grande pubblico per essere stato, per 15 anni (dal 1998 al 2013), uno dei presentatori di Forum, programma televisivo giudiziario di successo trasmesso su Rete4. Il conduttore ha deciso di mettersi alla prova e di partecipare al suo primo reality. Licia Nunez, invece, è conosciuta per aver interpretato Barbara Ponti nella soap opera Vivere e il ruolo di Elena Monforte ne Le tre rose di Eva. Non è la prima volta che l’attrice prende parte a un reality show: la sua ultima partecipazione risale al 2020, quando è stata una concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Nel corso della serata dell’11 aprile è prevista la divisione delle coppie: i concorrenti si ritroveranno l’uno contro l’altro, divisi in due squadre avversarie. Solo a una delle coppie sarà consentito rimanere insieme, mentre ad un’altra, fra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi e Clemente Russo, sarà imposto di abbandonare la Plalapa, alla volta di Playa Sgamada. La puntata prevede, quindi, una sorta di tutti contro tutti, mentre in Honduras continuano le intemperie climatiche e i naufraghi affrontano di nuovo la pioggia, costruendo un riparo e proteggendo il fuoco. Ma a rendere questi giorni particolarmente impegnativi è anche l’attacco notturno di una mandria di granchi.