Jennifer Aniston: selfie da 7 milioni di like con le amiche di Friends

Jennifer Aniston ha di nuovo fatto impazzire i fan pubblicando una foto davvero emblematica sul suo profilo ufficiale Instagram. L’attrice cinquantenne si è immortalata in un selfie mentre era a cena in compagnia di Courteney Cox e Lisa Kudrow, le sue co-protagoniste in Friends.

Le tre, amiche inseparabili sul set della sitcom americana, sono sempre state molto legate anche nella vita reale e non si sono mai perse nonostante i diversi impegni lavorativi. A corredo della foto la star hollywoodiana ha anche aggiunto un commento simpatico, chiaro riferimento alla serie che le ha rese famose: “Hi from the girls across the hall“, in italiano “Salve dalle ragazze dall’altra parte del corridoio“.

La Aniston per l’occasione indossava un top nero e degli orecchini in oro; al suo fianco da una parte la Cox con una camicia bianca e dall’altra la Kudrow con una maglia coloratissima. La foto è stata scattata in un ristorante non specificato in quanto si nota solo una serie di bottiglie di vino alle spalle delle attrici.

Inutile dire che i fan hanno molto apprezzato lo scatto che ha già raggiunto quasi i sette milioni di like. D’altronde Jennifer è ormai abituata a queste cifre, basti pensare che con la sua prima foto pubblicata lo scorso ottobre ha stabilito un vero record mondiale. La star si è, infatti, accaparrata il titolo di utente Instagram più veloce a raggiungere un milione di follower riuscendoci in sole cinque ore e sedici minuti.

Questo dimostra che i fan continuano ad amare pazzamente i protagonisti di “Friends” e attendono con ansia un reunion sullo schermo. Molte fonti hanno confermato che il cast originale potrebbe tornare a riunirsi per uno speciale organizzato da HBO Max, la piattaforma streaming che verrà lanciata nel 2020 e su cui passerà la serie attualmente disponibile su Netflix. Per adesso i dettagli rimangono molto riservati, ma prepariamoci a rivedere i nostri beniamini seduti sull’iconico divano arancione del Central Perk!