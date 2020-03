Jazmin Grace Grimaldi: gli auguri di pronta guarigione per papà Alberto di Monaco

Jazmin Grace Grimaldi augura una pronta guarigione a papà Alberto di Monaco su Instagram con una foto. Il Principe è risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi, e sua figlia ha voluto stargli accanto, seppur da lontano. L’attrice e cantante ha postato una foto insieme al padre, ricordando a tutti di seguire le regole.

Sorridono felici e abbracciati, Jazmin Grace Grimaldi e Alberto di Monaco sono sempre più uniti. Infatti la figlia maggiore del Principe lo affianca sempre più spesso negli eventi ufficiali, a volte anche al posto di Charlene Wittstock. E così, dopo l’annuncio del Principe Alberto di avere il Coronavirus, sua figlia posta una dolce foto insieme. Nessuna didascalia, solo degli hashtag per ricordarci ciò che è davvero importante. Lavarci le mani, restare uniti, non è un gioco, restate a casa. Non solo, Jazmin ci ricorda anche che questo virus non fa differenze.

Intanto da Palazzo arrivano notizie rincuoranti. Il Principe Alberto di Monaco sta bene, la febbre è sotto controllo, e ha deciso di continuare a lavorare, dal suo ufficio. Niente ricovero, perché la sua situazione non è preoccupante. Proprio poche ore prima del risultato del tampone il sovrano del Principato aveva fatto un appello ai suoi sudditi. “Restate a casa, accettate la distanza dalle attività di socializzazione, usate i social per restare in contatto con i vostri cari“.

E così Jazmin Grace Grimaldi decide di stare accanto a suo padre virtualmente, con un post che ha commosso il Principato di Monaco e non solo. Il Principe Alberto ha altri tre figli: Alexandre, nato dalla relazione con Nicole Coste, e i gemelli Jacques e Gabriella.