Alberto di Monaco premiato a Hollywood senza Charlene Wittstock

Il Principe Alberto di Monaco è volato a Hollywood per ritirare un premio senza la moglie Charlene Wittstock. Il sovrano ha ricevuto un premio per il suo impegno nel campo del cambiamento climatico al Global Ocean Gala a Beverly Hills. Al suo fianco le attrici Uma Thurman e Sharon Stone e la figlia Jazmin Grimaldi.

Charlene di Monaco non è al fianco di Alberto in questo importante momento, e questo alimenta ancora le voci della crisi nella coppia. Per buona parte del 2019 la Principessa non ha affiancato suo marito in eventi ufficiali. Se inizialmente si era parlato di una nuova possibile gravidanza, le voci erano poi state scacciate da quelle più insistenti sulla crisi. L’ex nuotatrice aveva spiegato in un’intervista la sua tristezza, attribuendola non a problemi di coppia, ma per la lontananza dalla sua famiglia e l’Africa, sua terra natia.

Charlene e Alberto, genitori dei gemelli Jacques e Gabriella, erano riapparsi insieme la scorsa settimana per la festa di Santa Devota, patrona del Principato di Monaco. I sorrisi e l’armonia familiare avevano allontanato i gossip, ma la Principessa Triste, con questa nuova pesante assenza li alimenta.

Così Alberto di Monaco viene onorato per il suo impegno in prima linea per la lotta al cambiamento climatico, nell’elegante cornice del Global Ocean Gala a Hollywood, senza Charlene. Al suo fianco, sempre più spesso, la figlia Jazmin Grimaldi, nata dalla relazione con Tamara Rotolo. Sedute al loro tavolo due attrici iconiche, Uma Thurman e Sharon Stone, da sempre paladine della causa.

Completo pantalone verde metallico per la Stone, un abito da sera blu di lustrini più classico per la Thurman. Presenti alla cerimonia anche altri nomi dello showbiz, come l’attrice di Fast & Furious Michelle Rodriguez e i cantanti Robin Thicke, Chris Isaak e Macy Gray.