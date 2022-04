Jeans con perle, cristalli colorati, fiori sono il denim twist dell'autunno 2022

Cascate di perle, lustrini e strass, cristalli colorati e romantici ricami floreali: è questo il denim twist dell’autunno 2022 da scegliere per indossare jeans alla moda e glamour. La moda dice addio al classico blue jeans per virare verso modelli sempre più personalizzati arricchiti da applicazioni colorate e da bouquet di fiori.

Sicuramente un modo per dare sfogo alla propria vena artistica e creativa avendo la possibilità di trasformare i nostri jeans preferiti in un modello rivisitato e di grande tendenza. Come? Basterà ricorrere all’arte del fai da te e applicare sui modelli di jeans che più ci piacciono una serie di perle cucite a mano, pietre e cristalli colorati o ricamare dei ramage floreali dall’effetto 3D.

C’è da dire che le ultime tendenze presentate in passerella hanno l’intento di liberare la nostra fantasia creativa e dare libero sfogo alla vena artistica. Via libera a jeans con perle, cristalli colorati e fiori per creare total denim look dal forte impatto di stile. Da Dolce&Gabbana a Givenchy sono tanti i modelli di jeans decorati proposti in passerella. Che siano wide e leggermente svasati, a zampa d’elefante, mom fit oppure sloucy e morbidi i fashion trend hanno un unico leitmotiv: osare con la fantasia.

I jeans con cristalli colorati di Dolce&Gabbana

Preziosi, colorati e super brillanti: sono il modello di jeans con cristalli colorati realizzati da Dolce&Gabbana che sembrano confermarsi tra i modelli più belli sui quali puntare per l’autunno 2022. Si tratta di un denim blu destrutturato tempestato da cristalli colorati di varie dimensioni che conferiscono a questo jeans l’aurea di un gioiello tutto da indossare. Proprio nella collezione Spring-Summer 2022 di Dolce&Gabbana questo modello di jeans con cristalli colorati sembra essere il simbolo del ritorno in auge degli anni 2000. I tratti distintivi di questo grande ritorno ci sono tutti: vita bassa, fit confortevole e ampio e un tocco di stile prezioso e colorato.

I jeans con perle di Givenchy

Givenchy punta tutto sul fascino intramontabile, senza tempo e sofisticato delle perle per realizzare un modello che fonde stile casual con quello più chic. Ciò che ne risulta è un jeans con perle dal design rilassato e morbido da abbinare facilmente e dal fit confortevole a cui si aggiunge una cascata di perle cucite a mano che rappresentano il tocco ricercato con cui stravolgere ogni look. Inoltre il brand di moda ne ha realizzato due tipologie diverse: da un lato il jeans con perle nel lavaggio chiaro ideale per essere indossato durante il giorno, dall’altro quello a fondo nero perfetto come alternativa al classico pantalone a palazzo per la sera.

I jeans con fiori di Blumarine

Ricamati a mano dall’effetto tridimensionale o stampati per comporre fantasie floreali romantiche e che sono un inno alla bella stagione: i jeans con fiori saranno tra i modelli più di tendenza del 2022. Un esempio è il modello a zampa d’elefante realizzato da Blumarine dal fondo chiaro con una stampa di un bouquet di piccoli fiori variopinti dalle molteplici tonalità. Un pò come indossare un prato fiorito.