Jeans a zampa, gli outfit più belli

Perfetti per i look da tutti i giorni, i jeans a zampa sono una delle tendenze tornate dal passato per riempire di stile e glamour ogni outfit. La loro origine risale agli anni ’60 e ’70, due decenni in cui diventano in breve tempo un fashion trend che ha segnato un’intera generazione. Nel corso del tempo sono diventato il simbolo di una società ribelle, audace e decisa a rompere gli schemi della convenzionalità. Ricordiamo, ad esempio, la cultura dei giovani hippie che amavano indossare questo particolare modello di denim con maxi cinturone in vita in un look con lunghi capelli e occhiali dalle forme oversize. Negli anni ’90 i jeans a zampa tornano di tendenza con alcune novità stilistiche come la vita super bassa e i tessuti particolarmente svasati.

Detti anche flared pants, sono caratterizzati da una particolare forma che ricorda la zampa di un elefante dalla quale prendono il nome. Dopo un lungo periodo in cui i jeans skinny hanno occupato il podio dei must have da avere nel proprio guardaroba, i pantaloni a zampa in denim tornano tra le tendenze del momento. Che siano scelti nel lavaggio chiaro o in quello più scuro, con strappi o con dettagli e applicazioni, i jeans a zampa consentono di creare una serie di outfit che si adattano ad ogni esigenza di stile.

Vediamo quali sono gli outfit più belli da creare ispirandoci ai look delle star.

Jeans a zampa + crop top

Il modello di jeans a zampa si presta a essere abbinato con qualsiasi capi di abbigliamento. Tuttavia, lo stile casual di questo particolare denim può essere accentuato se abbinati a un crop top che lascia intravedere una porzione di pancia. In questo modo, la silhouette femminile risulta essere ricca di equilibrio grazie all’effetto slanciato che donano i flared jeans, proprio come quelli sfoggiati dalla modella Emily Ratajkowski nella versione con maxi tasche laterali.

Flared jeans + T-shirt

La combo jeans a zampa + T-shirt è uno degli abbinamenti più classici che risolve qualsiasi indecisione in fatto di stile. La modella Bella Hadid decide di indossarli insieme ad una tee dallo scollo a V e attillata che mette in evidenza le forme del corpo. L’outfit è completato da una cintura in vita e un paio di scarpe con tacco che slanciano ulteriormente la figura.

Jeans a zampa in look total denim

Il total denim look è una tendenza osservata in passerella e nella moda street style già da qualche anno. Indossare un paio di flared jeans in una mise total denim può sembrare difficile. Tuttavia, basterà giocare con la scelta di lavaggi chiari declinati su jeans a zampa lunghi fino ai piedi abbinati a un blazer in denim con cintura che segna il punto vita, in modo tale da donare proporzione al corpo femminile.

Jeans a zampa + blusa a righe

Per le amanti dello stile navy, abbinare una blusa a righe insieme a un paio di flared jeans può essere la scelta di stile vincente per ricreare un look marinaro e casual da indossare tutti i giorni. La cantante e attrice Hilary Duff sfoggia un outfit tra i più belli da ricreare con questo particolare modello di denim per avere uno stile ricercato e glamour in ogni occasione.

Flared jeans + long coat

Se si è alla ricerca di uno stile più formale da sfoggiare in ufficio o per un meeting di lavoro, i jeans a zampa sono ideali da abbinare con un cappotto lungo. Victoria Beckham indossa una mise composta da un paio di jeans a zampa dal lavaggio scuro, un top in seta nero e un lungo cappotto dal taglio sartoriale che la rende elegante e casual al contempo.