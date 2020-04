Jennifer Aniston condivide una foto dei sui cani su Instagram

Jennifer Aniston ha condiviso una foto dei sui cani, Clyde e Sophie su Instagram definendo i cuccioli stanchi dopo una lunga giornata. L’attrice è sempre stata una grande amante dei cani e già in passato aveva condiviso alcune foto dei suoi cuccioli sui social. Nelle ultime storie di Instagram l’attrice di Friends ha postato due scatti dei suoi cagnolini mostrandoli distesi su una lussuosa coperta di spugna bianca.

Jennifer ha caricato i due scatti tra le storie di Instagram, uno del suo mix schnauzer Clyde e uno del suo pitbull bianco e nero Sophie. Entrambi i post erano accompagnati da didascalie ironiche che sottolineavano la pigrizia dei cagnolini. L’immagine di Clyde sdraiata sul divano era accompagnata da una didascalia che commenta ironicamente la sua giornata “una giornata estenuante“. Il post di Sophie, che la mostrava quasi svenuta su alcuni cuscini del divano, era accompagnato dalla scritta “esausta”.

I cani di Jennifer Aniston sembrano essere le sue mascotte. Qualche mese fa Jennifer aveva portato Clyde sul set del suo nuovo film per Netflix Murder Mystery, mentre in vista delle primarie del 4 marzo aveva pubblicato una foto del mix Schnauzer con lo stemma “Io ho votato”. In precedenza, Jennifer era proprietaria di un altro cucciolo, un pastore bianco di nome Dolly, che condivideva con il suo ex Justin Theroux. Il cane è morto lo scorso novembre. L’ex coppia ha tenuto una piccola cerimonia d’addio insieme, dimostrando il loro ancora forte legame. L’attrice si è sempre definita una grande amante degli animali, specie i cani.