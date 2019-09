Jennifer Aniston ha dovuto perdere 13 chili per girare Friends

Jennifer Aniston ha dovuto perdere tra i 10 e i 13 chili per lavorare in Friends e a Hollywood in generale. L’attrice, da sempre ammirata per la sua bellezza e il suo fisico, ha lottato duramente per raggiungere i suoi obiettivi.

Il caso della Aniston lancia un’altra bomba sul mondo dello showbiz e sui suoi standard richiesti, dopo le dichiarazioni di Kristen Stewart, che avrebbe perso molti ruoli importanti, compresi quelli in film Marvel, a causa del suo orientamento sessuale.

“Vuoi restare ad Hollywood? Devi perdere peso“. Queste le parole dell’agente di Jennifer Aniston nei primi anni ’90. A rivelarlo sulla rivista People è Saul Austerlitz, autore di Generation Friends, libro nato per celebrare i 25 anni della nota serie tv.

“Los Angeles è sempre stato un posto difficile per le attrici, e per tutte le donne“, sottolinea lo scrittore.

L’allora agente di Jennifer Aniston, del quale non viene rivelato il nome, fece forti pressioni sull’attrice perché perdesse peso. Per lui la motivazione del non riuscire a ottenere ruoli importanti era proprio nella forma fisica dell’attrice. Così Jen dovette perdere circa 13 kg prima del provino per Friends. Non solo, spesso alle audizioni la Aniston era costretta ad indossare dei body modellanti sotto i vestiti, per definire la sua silhouette.

La carriera dell’attrice da allora sarà pur decollata, con il ruolo di Rachel che le ha aperto la strada a tanti successi, ma siamo certi che questo successo non sia dovuto al suo peso.

Jennifer qualche hanno fa aveva già accennato a questa pressione, dicendo che tuttavia l’aveva aiutata a perdere le sue insane abitudini alimentari.

Intanto proprio il suo personaggio in Friends, Rachel Green, verrà omaggiato con una capsule collection di Ralph Lauren. Per i fan della serie è un grandissimo onore, dato che Rachel aveva trovato il suo lavoro dei sogni nella serie proprio quando venne assunta dal noto brand.