Jennifer Lopez: mi ha stupito non essere stata candidata all’Oscar

Jennifer Lopez ha confessato di essersi stupita per non aver ricevuto la nomination agli Oscar per il ruolo di Ramona in Hustlers (Le ragazze di Wall Street – Business Is Business). L’attrice ha raccontato la delusione durante la tappa Inglewood del Oprah Winfrey’s Vision 2020. JLo ha detto alla giornalista di aspettarselo dopo che i media l’avevano data non solo per candidata, ma addirittura per vincitrice annunciata. Jennifer Lopez però non ha ricevuto neanche la candidatura. Il Premio Oscar come Miglior Attrice non protagonista è andato poi a Laura Dern per il film Storia di un matrimonio.

“Mi sentivo come se ce l’avessi fatta” ha detto Jennifer Lopez a Oprah Winfrey. “C’erano articoli di giornali, interviste, copertine. Era tutto perfetto, e alla fine niente“. Per l’artista questo è stato il ruolo della svolta, con decine di candidature nelle premiazioni cinematografiche più importanti, tranne gli Oscar. Lo smacco, racconta, non è stato il non aver vinto, ma il non aver avuto neanche la nomination dopo tanto clamore.

Infatti tutti i giornali la davano per favorita, e la sua esclusione ha fatto non poco discutere. “Sono un po’ triste per questo, anche se il riscontro è stato davvero molto positivo“. Per molti questo è stato il miglior ruolo della sua carriera, e le aprirà la strada a produzioni sempre più importanti.

Il rammarico più grande? Quello per il suo staff. “Sono amareggiata anche per loro, alcuni lavorano al mio fianco da 25 anni, lo meritavano più di me“.

Anche il suo ex, Ben Affleck, aveva dichiarato nei giorni scorsi che Jennifer Lopez avrebbe meritato la candidatura e il premio Oscar, ritenendo un grosso errore quello degli Accademy Awards. Nel cast di Hustlers anche Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo e Cardi B.