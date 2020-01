Jennifer Lopez: scollatura mozzafiato sul red carpet

Grazie alla sua bellezza e ai suoi look mozzafiato, Jennifer Lopez si conferma come la regina dei red carpet. Anche sabato sera tutti gli occhi erano puntati su di lei in occasione dei Los Angeles Film Critics Association Awards.

Per la cerimonia dedicata alla consegna dei prestigiosi premi dell’associazione cinematografica, la popstar e attrice statunitense ha brillato di luce propria sfoggiando un abito meraviglioso color turchese dello stilista Elie Saab. Il vestito fluido, caratterizzato dalle maniche a sbuffo e da una profonda scollatura fino all’ombelico, metteva in risalto il suo fisico statuario e il decollete generoso. Il look è stato completato da una cintura stretta in vita ed una pochette dorata. Perfetto anche il make up di JLo, centrato su un intenso smokey eyes, e i capelli effetto bagnato che incorniciavano il viso.

Durante la cerimonia, la Lopez ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Hustlers. Nel film interpreta Ramona Vega, una spogliarellista esperta che lavora nel bel mezzo della crisi finanziaria del 2008. Insieme alle sue colleghe elabora un piano per drogare i clienti e spillare soldi dalle loro carte di credito, ma qualcosa andrà a storto e cambierà le carte in tavola.

A trionfare su tutti è però stato un film straniero ovvero Parasite di Bong Joon-Ho. La pellicola, già vincitrice a Cannes, ha ottenuto il premio come miglior film, miglior regista e miglior attore non protagonista per Song Kang Ho. Inoltre si è piazzato al secondo posto anche in categorie come la miglior sceneggiatura e le migliori scenografie.