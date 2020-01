Jennifer Lopez sogna una vita lontana dagli Usa, magari in Italia

Cantante, ballerina e attrice, Jennifer Lopez è un’artista poliedrica che sta vivendo un periodo positivo, con la recente partecipazione al film Le ragazze di Wall Street – Business Is Business, quella prevista al Super Bowl 2020 accanto a Shakira e la presenza nella campagna Versace per la collezione collezione Primavera/Estate 2020. Eppure quello che dichiara di desiderare di più in questo momento è una vita più semplice, magari lontano dagli Stati Uniti e forse addirittura in Italia, come ha dichiarato sul numero di Vanity Fair US dedicato a Hollywood.

«Mi piacerebbe vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia, o dall’altra parte del mondo, a Bali. Trovare un’altra vita, dove tutto sia un po’ più semplice e dove io possa andare in bicicletta, comprare il pane e metterlo nel mio cestino, e poi andare a casa e metterci sopra la gelatina. Mangiare e dipingere, o sedermi su una sedia a dondolo davanti ad un bel panorama, con un ulivo o una quercia».

Ma i fan possono stare tranquilli, JLo non intende dire addio al mondo dello spettacolo, anzi dichiara di essere più interessata che mai a recitare e che in effetti sta vivendo un momento perfetto, grazie alle possibilità offerte in questo momento alle donne latine, finalmente capaci di dettare le loro regole. A tal proposito ha dichiarato:

«Sono felicissima di rappresentare la mia comunità, di rappresentare le donne e di rappresentare tutti, sapete? È una grande possibilità per tenere unite le persone. Quindi se si riesce a diffondere un po’ di amore e di positività, e a far sapere alla gente che possiamo essere tutti vicini la considero una benedizione».