Jessica Biel nuovamente con la fede per festeggiare il compleanno con Justin Timberlake

Jessica Biel ha rimesso la fede al dito e ha ringraziato il marito Justin Timberlake per la festa di compleanno a sorpresa. L’attrice ha condiviso su Instagram i festeggiamenti casalinghi per il suo trentottesimo compleanno, ringraziando il marito e il figlio, Silas. La coppia aveva affrontato una forte crisi, in seguito alle foto del cantante con la collega Alisha Wainwright. Timberlake si era scusato pubblicamente, affermando di aver bevuto troppo quella sera e di essersi lasciato andare ad atteggiamenti troppo intimi. Dopo la terapia di coppia, i due sono tornati sereni già da fine gennaio, quando hanno festeggiato il compleanno di Justin. Per San Valentino entrambi avevano dichiarato l’amore per l’altro sui social.

E così in queste nuove foto Instagram possiamo ammirare nuovamente la fede nuziale al dito di Jessica Biel. L’attrice l’aveva rimossa lo scorso dicembre. Sembra ufficialmente tornato il sereno. Justin Timberlake le ha organizzato un pigiama party con il piccolo Silas, 4 anni, per il suo compleanno.

“Grazie, meraviglioso essere umano, per avermi davvero ascoltato e per aver organizzato la mia personale festa. E grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno. Posso sentire il vostro amore“.

Pare che Jessica Biel non volesse il solito party hollywoodiano per il suo compleanno, ma qualcosa di intimo con la sua famiglia.

Torta, qualche regalo e pigiama, queste le uniche cose ammesse per il trentottesimo compleanno dell’attrice. Jessica ha ringraziato il marito e il figlio anche per la colazione di compleanno.

“I miei ragazzi mi conoscono così bene. Sono appena scesa e ho trovato questa perfetta colazione di compleanno” ha scritto la Biel nelle storie di Instagram.

La coppia, conosciutasi nel 2007 e convolata a nozze nel 2012, sembra aver ritrovato la serenità dopo la crisi dei mesi scorsi. Complice il piccolo Silas, Justin è riuscito a farsi perdonare in fretta.