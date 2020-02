Justin Timberlake e Jessica Biel mano nella mano per San Valentino

Justin Timberlake e Jessica Biel sono stati fotografati mano nella mano nel giorno di San Valentino. La coppia ha trascorso una serata romantica a New York, dopo lo scandalo del presunto tradimento del cantante. Lo scorso mese di dicembre Justin Timberlake era stato paparazzato in atteggiamenti intimi con la collega Alisha Wainwright sul set del loro nuovo film Palmer. Il cantante ha anche condiviso un vecchio scatto con la moglie con una dolce dedica per la festa degli innamorati, ricambiato poi dall’attrice.

Il peggio sembra passato per Justin Timberlake e Jessica Biel. Dopo il suo post di scuse pubbliche e la terapia di coppia, i genitori del piccolo Silas sembrano aver ritrovato la serenità. Già lo scorso 31 gennaio, in occasione del compleanno del marito, l’attrice gli aveva dedicato un romantico post. Nei giorni successivi la coppia aveva fatto la prima apparizione pubblica dall’esplosione dello scandalo, in occasione della prima della nuova serie tv di Jessica, The Sinner.

Così per San Valentino la coppia è stata fotografata mano nella mano, dopo una serata romantica. Avvolti nei loro cappotti nella fredda serata newyorkese, Justin Timberlake e Jessica Biel sembrano tornati quelli di sempre. Infatti il cantante ha postato una dolce dedica per la moglie su Instagram, accompagnato da una foto del loro primo anno di relazione.

“Un ricordo del nostro primo anno insieme. Non è difficile capirlo dal mio volto. Quando lo sai, lo sai. Ti amo, mia divertente Valentina. Ogni giorno è il 14! Buona festa degli innamorati a tutti voi“.

Anche l’attrice ha condiviso un post, con Justin e loro figlio Silas, definendoli i suoi Valentino.

Quello che rischiava di essere il primo divorzio vip del 2020 sembra aver trovato un lieto fine, chiuso ogni brutto ricordo del passato.