Jessica Biel: i romantici auguri di compleanno per Justin Timberlake

Jessica Biel ha condiviso su Instagram un post di romantici auguri di buon compleanno per il marito Justin Timberlake. L’attrice e il cantante, per il gossip in crisi dallo scorso dicembre, mettono così a tacere le indiscrezioni.

“Buon compleanno all’uomo più intramontabile che conosca” è la frase con la quale esordisce Jessica Biel. “In qualche modo sei cresciuto senza invecchiare, ti amiamo così tanto“. Il post dell’attrice per fare gli auguri a Justin Timberlake è una sequenza di foto che ripercorrono i momenti più belli della coppia: il cantante vestito con un abito da laurea, i loro costumi di Halloween e altre foto mano nella mano.

Con questo post Jessica Biel mette definitivamente a tacere le indiscrezioni riguardo la loro crisi. La coppia, insieme dal 2007, si è sposata dal 2012. Nel 2015 è nato il loro primo figlio Silas Randall Timberlake.

Il loro matrimonio sembrava essere uno dei più solidi di Hollywood fino a quando lo scorso dicembre il cantante è stato fotografato mano nella mano con la sua collega Alisha Wainwright sul set del nuovo film Palmer. Le foto hanno dato il via ad una serie di gossip su una possibile rottura della coppia.

Subito dopo la paparazzata il cantante ha chiesto pubblicamente scusa a sua moglie sui social, ammettendo di aver bevuto un po’ troppo la sera in cui è stato fotografato con la Wainwright. Secondo le indiscrezioni dei media Jessica Biel era molto risentita dalle azioni del marito, tanto da far parlare di separazione imminente.

Con l’inizio del nuovo anno la coppia sembra aver ritrovato la normalità e la serenità. I due sono stati visiti andare a cena insieme e il post di Jessica conferma che nel matrimonia sia tornata la serenità, complice anche la terapia di coppia che pare stiano seguendo.