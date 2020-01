Joaquin Phoenix arrestato durante la marcia di protesta per il clima

Joaquin Phoenix, fresco di Golden Globe per la sua magnifica interpretazione in Joker, pare abbia avuto problemi con le forze dell’ordine ed è stato arrestato. Il fermo è avvenuto a Washington durante le marce di protesta per il clima e l’ambiente che ogni settimana si tengono davanti a a Capitol Hill.

L’attore quarantacinquenne, da sempre vegano e adesso ambientalista convinto, non era l’unico personaggio famoso a prendere parte alla manifestazione. Al suo fianco c’era l’agguerrita Jane Fonda, più volte arrestata negli ultimi mesi sempre per lo stesso motivo, e tante altre star tra cui Maggie Gyllenhaal, Susan Sarandon e Martin Sheen. L’obiettivo delle proteste è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica circa la crisi ambientale e, soprattutto, quello di convincere i leader politici ad intraprendere azioni concrete per affrontare l’emergenza.

Nel corso dell’ultima manifestazione non autorizzata Phoenix ha anche preso la parola puntando il dito contro l’industria della carne e dei latticini, legata a doppio filo con l’emergenza climatica attuale: “Qualcosa di cui spesso non si parla nel movimento ambientalista è che l’industria della carne e dei latticini è la terza causa principale dei cambiamenti climatici. E quando ci chiediamo ‘Cosa possiamo fare per la lotta contro i cambiamenti climatici?’ , la risposta è che c’è qualcosa che possiamo fare oggi, proprio ora, scegliendo attentamente ciò che mangiamo“.

Ricordiamo che la star hollywoodiana ha sposato questa causa da tantissimi anni ed è vegana praticamente da sempre. Per combattere gli sprechi ha anche comunicato che, nell’arco di tutta la stagione dei premi, ha intenzione di fare una scelta sostenibile indossando sempre lo stesso smoking. Chapeau!