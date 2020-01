Joaquin Phoenix sempre con lo stesso tuxedo per la premiazioni 2020

Manca poco alle Notte degli Oscar, che concluderanno la Award Season del 2020 (iniziata con la cerimonia di premiazione dei Golden Globe il 6 gennaio), ma un vincitore morale c’è già: è Joaquin Phoenix che – oltre a conquistare statuetta dopo statuetta per il suo ruolo in Joker – vanta il premio come star più attenta all’ambiente e alla sostenibilità nella moda.

L’attore, da tempo impegnato in campagna animaliste (ha dichiarato di essere vegano già dalla tenerissima età di tre anni), ha infatti deciso che il tuxedo nero realizzato per lui da StellaMcCartney sarà lo stesso per tutte le cerimonie ufficiali così da porre un freno a inutili sprechi.

Il completo bespoke monopetto nero con dettagli in gros-grain è abbinato a una cravatta sottile nera della collezione Stella McCartney Menswear che come ogni altra linea della stilista britannica è prodotto con un occhio attento a principi etici e al rispetto per l’ecosistema.

Indossato a Los Angeles la notte del 5 gennaio, l’abito sartoriale è ricomparso sul palco dei Critics Choice Awards, dei Sag Awards e – promette – riapparirà anche al Dolby Theatre della città degli Angeli, dove Joaquin Phoenix si contende con Leonardo DiCaprio (altrettanto attento ai temi ecologici), Antonio Banderas, Adam Driver e Jonathan Pryce e l’Oscar come migliore attore protagonista.