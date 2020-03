Johnny Depp: anche Vanessa Paradis lo difende dalle accuse di Amber Heard

Vanessa Paradis, ex compagna di Johnny Depp e madre dei suoi due figli, scende in campo per difenderlo dalle accuse di violenze domestiche di Amber Heard. Nei giorni scorsi già Winona Ryder e Penelope Cruz avevano difeso l’amico e collega, definendo le accuse lontane dal vero Johnny. Vanessa Paradis e Johnny Depp sono stati insieme per ben quattordici anni, dal 1998 al 2012. La coppia ha avuto due figli, Lily-Rose Melody, 21 anni, e John “Jack” Jake Christopher III, 18 anni.

La cantante e attrice francese è scesa in campo per difendere l’ex grande amore dalle accuse dell’ex moglie, che definisce infamanti. L’attrice di Aquaman, infatti, dopo il divorzio da Johnny Depp, lo ha accusato di abusi domestici, anche se in un audio da poco trapelato ammette di essere stata lei a picchiare lui. La star dei Pirati dei Caraibi ha fatto causa per diffamazione all’attrice e ai giornali che hanno pubblicato le sue dichiarazioni per ben 50 milioni di dollari.

“Conosco Johnny Depp da più di venticinque anni” esordisce Vanessa Paradis. “Siamo stati insieme per quattordici anni e abbiamo cresciuto due figli insieme. In tutti questi anni ho avuto modo di conoscere Johnny come un uomo gentile, attento, generoso. Una persona sicura e un padre non violento. Johnny Depp il padre dei miei due figli. È una persona sensibile e amabile. Credo con tutto il cuore che queste recenti accuse siano oltremodo oltraggiose. In tutti questi anni che ho conosciuto Johnny, lui non è mai stato violento fisicamente o verbalmente nei miei confronti. Questo non somiglia neanche lontanamente all’uomo con cui ho vissuto per quattordici meravigliosi anni“.

Vanessa Paradis parla anche del comportamento dell’ex sul posto di lavoro: “Sui set dei film in cui ha lavorato, attori, registi e l’intera troupe lo adorano. Questo perché è umile e rispettoso nei confronti di chiunque, oltre ad essere uno dei migliori attori mai visti“.