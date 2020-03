Penelope Cruz come Winona Ryder difende Johnny Depp dalle accuse di Amber Heard

Penelope Cruz ha deciso di seguire le orme di Winona Ryder e di difendere Johnny Depp dalle accuse di violenza domestica da parte di Amber Heard. L’attore e l’ex moglie continuano a scambiarsi accuse molto pesanti. Depp ha iniziato una causa di diffamazione contro la Heard e i giornali che hanno riportato le sue dichiarazioni. La prima a scendere in campo al fianco del protagonista della saga I Pirati dei Caraibi è stata Winona Ryder, ex fidanzata di Johnny dal 1990 al 1993. L’attrice ha rilasciato una dichiarazione giurata nella quale afferma che le accuse sono lontane dall’uomo amorevole che lei ha conosciuto, definendole impossibili da credere.

Ora è la volta di una cara amica di Johnny Depp, Penelope Cruz. L’attrice in questi giorni ha dovuto sospendere le riprese del suo nuovo film con Antonio Banderas per paura del Coronavirus. Amica e collega sul set, non è voluta restare in silenzio. “Sono passati molti anni da quando l’ho conosciuto, e non solo ho fatto tre film con lui, ma oggi lo considero un grande amico. Sono sempre stata colpita dalla sua estrema gentilezza, dalla sua mente brillante, dal suo talento e dal suo peculiare senso dell’umorismo“.

Le esternazioni pubbliche di Penelope Cruz fanno eco alle parole di Winona Ryder pronunciate in una dichiarazione giurata presso il tribunale della Virginia. Le due attrici quindi si schierano con Johnny Depp, pur non volendo dare della bugiarda a Amber Heard. Infatti la Ryder ha specificato di non essere a conoscenza delle effettive dinamiche tra Johnny e Amber.

Un caso che sta paralizzando Hollywood, tra chi crede alla Heard e che invece a Depp. Intanto i fan dell’attore continuano a inondare il web di petizioni per rimuovere l’attrice dalle grandi produzioni DC Comics, specie dopo gli audio nei quali Amber ammette di aver picchiato Johnny con una padella.