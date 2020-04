Il figlio di Johnny Depp compie 18 anni: la dedica della sorella Lily-Rose

A differenza della sorella Lily-Rose, Jack Depp è un ragazzo molto riservato tanto che non si hanno indiscrezioni su di lui né tracce sui social network.

Jack è il secondogenito di Johnny Depp e Vanessa Paradis ed ha appena compiuto diciotto anni. In onore del suo compleanno, la sorella ha voluto dedicarle un dolce augurio su Instagram.

La modella ventenne ha condiviso una serie di scatti tenerissimi: nel primo i due ancora bambini sono immortalati mentre si divertono a farsi fotografare con delle espressioni buffe, nella seconda immagine più recente il ragazzo è ripreso in un momento di relax sul terrazzo.

La dedica di Lily-Rose è piena di affetto per il fratello: “Il mio piccolo bambino ha 18 anni! Mio adorato fratello, mio cuore, mia anima, tanti auguri, ti amo moltissimo!“.

Del figlio d’arte, ormai diciottenne, si sa davvero molto poco: nel 2017 solo il padre in un’intervista a Jimmy Kinnel aveva rivelato che il ragazzo è ribelle e irrequieto come lui tanto che a quindici anni “aveva già fracassato almeno cinque golf cart, e non gioca a golf!“.

Si sa, inoltre, che tra i due figli è lui che sta soffrendo maggiormente per la battaglia legale inerente al divorzio tra l’attore e Amber Heard. Durante una discussione privata rivelata di recente dal Daily Mail, il divo hollywoodiano avrebbe infatti parlato dei problemi che sta affrontando Jack: “Mio figlio va a scuola, e deve subire le maldicenze dei compagni che gli dicono che suo padre è un fottuto violento con le donne“.