Johnny Depp ha quasi perso un dito durante una lite con Amber Heard

Johnny Depp ha rivelato in un video inedito di aver quasi perso un dito durante una lite con Amber Heard. Il video consiste nella deposizione dell’attore del 2018, durante una udienza del processo contro l’ex moglie, accusata ora di violenza e diffamazione. L’attrice era stata la prima ad accusare Johnny Depp di violenze domestiche, accusa che ogni giorno sembra ritorcersi sempre più su di lei. Infatti, già nei mesi scorsi, era trapelato un audio in cui Amber ammetteva di aver picchiato l’ex marito.

Nelle scorse settimane grandi nomi femminili, dalle ex Winona Ryder e Vanessa Paradis, all’amica Penelope Cruz, erano scese in campo per difedere l’attore. Tutte e tre hanno deciso di schierarsi con lui nel processo, ricordando quanto Johnny sia gentile e amorevole, e lontano dalla descrizione di carnefice della Heard.

Ora il Daily Mail pubblica un video nel quale Johnny Depp racconta come ha rischiato di perdere un dito durante una lite. Ci sono anche foto e documenti medici che testimoniano l’accaduto.

“Stavamo discutendo, e a un certo punto ha iniziato a lanciare oggetti” racconta Depp nel video. “Ha lanciato una prima bottiglia di vodka, che mi ha sfiorato l’orecchio. Poi ne ha lanciata una seconda, che si è frantumata sul tavolo di marmo sul quale era appoggiata la mia mano“.

L’attore cerca di sdrammatizzare, chiamando il dito ferito “little Richard“, ma poi riprende il cruento racconto.

“Si è quasi tranciato di netto, il sangue sgorgava come lava dal Vesuvio. Mi sono tagliato la parte superiore del dito medio sinistro.” Johnny Depp, in quel periodo impegnato sul set del quinto film de I Pirati dei Caraibi, nascose l’incidente. “Non volevo raccontare che fosse stata mia moglie. Dissi di essermi tagliato schiacciando il dito nelle enormi porte finestre a fisarmonica dell’appartamento“.

Rivelazioni shock, per la causa di divorzio più aggressiva di Hollywood, che sembra ancora molto lontana dalla sua chiusura.