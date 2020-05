Jude Law presto papà per la sesta volta

Jude Law diventerà presto papà per la sesta volta, come mostrano le nuove foto con la seconda moglie Phillipa Coan incinta. La notizia è rimbalzata su tutti i tabloid e il primo a lanciare lo scoop è stato il giornale inglese Daily Mail. Il sito ha pubblicato una serie di scatti che ritrae la coppia in giro ed è possibile vedere il pancione della Coan. L’attore e la psicologa si sono sposati a maggio 2019 e nelle diverse interviste e dichiarazioni non avevano mai nascosto il desiderio di avere un figlio.

Le foto sono state scattate all’uscita di un mini market. Jude indossa un pantalone da tuta e un giubbotto grigio, mentre Phillipa Coan una semplice tuta nera che mette in risalto il pancione. “Ho già cinque figli, ma un sesto non sarebbe male, li amo tutti” ha dichiarato Jude Law qualche mese fa durante un’intervista. “Ho una famiglia veramente grande, cinque figli di diverse età ed è bello vederli giocare e stare insieme” ha dichiarato l’attore di Animali Fantastici. Una fonte vicino alla coppia ha dichiarato che i due sono molto felici per l’arrivo del loro primo figlio e in questo momento sono al settimo cielo. I due però per ora non hanno confermato la notizia, ma le foto non lasciano dubbi.

La coppia Law Coan si era conosciuta nel 2015 al festival letterario di Hay. I due si sono frequentati per diverso tempo fino a maggio 2019 quando hanno deciso di convolare a nozze. In un’intervista rilasciata subito dopo il matrimonio l’attore aveva espresso il desiderio di diventare nuovamente papà. Il desiderio di un sesto figlio è diventato subito realtà a quanto pare. Jude Law è il papà di Rafferty, 23 anni, Iris di 19 anni e Rudy di 17 avuti dalla prima moglie Sadie Frost. Ha anche altre due figlie, Sophia di 10 anni avuta dalle relazione con la modella Samantha Burke e Ana avuta dalla relazione con la cantautrice Catherine Harding, di 6 anni.