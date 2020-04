Jude Law: il figlio Rafferty pubblica una foto in cui i due sono uguali

Che i figli assomiglino ai genitori non è affatto una sorpresa, ma quella tra Jude Law e il giovane Rafferty è davvero una somiglianza sbalorditiva. Il 23enne ha infatti condiviso sui social una foto che lo vede piccolissimo, al fianco del suo giovane padre (parliamo di almeno 20 anni fa).

“Padre e figlio“, questo il commento dello scatto, nel quale entrambi guardano con la grande intensità dei loro occhi blu verso la macchina fotografica. I fan ovviamente sono rimasti esterrefatti notando quanto Rafferty oggi sia simile al padre nei suoi anni giovanili. Anche la madre ha lasciato un commento sull’immagine, un significativo “che sguardo!” corredato da un cuore.

Rafferty, che è il figlio maggiore della coppia formata dal 47enne Jude e dall’attrice e produttrice Sadie Frost, di 54 anni, è stato legato sentimentalmente alla cantante Rita Ora, ma da qualche tempo i due hanno interrotto la loro relazione. Gli altri figli della famiglia Law sono Iris, Rudy e il fratellastro Finlay Kemp.

Un po’ come gli altri fratelli, anche Rafferty è riuscito a smarcarsi dall’ombra lunga e ingombrante proiettata dai suoi genitori e grazie alla sua musica – è parte della popolare band Outer Stella Overdrive – ha raggiunto un certo successo. Da non dimenticare anche qualche incursione nel mondo del cinema in veste di attore.

Il ragazzo ha annunciato sui suoi social che proprio oggi 2 aprile la sua band offrirà un concerto live via streaming, durante il quale presenteranno alcuni nuovi brani e in seguito chiacchiereranno con i fan.

Anche la sorella Iris si sta facendo rapidamente strada nel mondo dello show business, essendo diventata una modella di fama mondiale che poco alla volta ha già partecipato a un gran numero di campagne e sfilate.