Tutto su Juliet, Naked, commedia romantica con Ethan Hawke

La prima serata di RaiTre il 5 settembre propone Juliet, Naked – Tutta un’altra musica. Il film inglese, diretto da Jesse Peretz, è uscito nelle sale nel 2018 e vede tra i protagonisti Ethan Hawke, quattro volte candidato al premio Oscar.

Come si intuisce dal trailer, la pellicola racconta la vita di Annie (Rose Byrne) e Duncan (Chris O’Dowd), una coppia ormai infelice la cui relazione si trascina senza entusiasmo da circa quindici anni. Lei vorrebbe un figlio, ma non vuole insistere, e così finisce per subire tutte le decisioni del compagno . Lui ha pochi interessi, ma è ossessionato da una ex stella del rock alternativo americano, Tucker Crowe (Ethan Hawke), che non compare sulle scene da anni.

Così Annie decide di scrivere sul web una recensione negativa su uno dei suoi album, Juliet, Naked. Con sua grande sorpresa, il cantante risponde alla critica, ringraziandola per la sincerità con la quale l’ha espressa. Tra i due inizia inaspettatamente uno scambio di messaggi, che ben presto diventa una fitta corrispondenza. Crowe si apre sempre di più, arrivando a confidare alla ragazza di come si sia pentito di non essere stato un padre presente per i numerosi figli che durante la sua vita da rockstar ha avuto da diverse donne. A questo punto anche lei gli confessa il suo unico rimpianto, ovvero quello di non avere mai avuto un bambino.

Nel frattempo, prende coraggio e decide di porre definitivamente fine alla sua relazione. Ma quando riesce finalmente a incontrare Tucker di persona e i due iniziano a frequentarsi, ecco che Duncan ricompare per provare a recuperare una volta per tutte la storia con la sua ormai ex fidanzata. Annie, però, sembra aver capito grazie al musicista cosa significhi avere davvero una profonda connessione con qualcuno.