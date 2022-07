Jurassic World Dominion: top o flop?

Jurassic World Dominion e il pubblico italiano.

Un vero e proprio boom mediatico per l’ultimo film di questa serie così amata e allo stesso tempo osteggiata dai veri cultori del genere.

Ebbene sì, nonostante tanti pareri positivi rimangono parecchi dubbi sulla trama proposta, definita un ‘fanservice‘, o più comunemente definito come ‘mostrare al pubblico quello che desidera’.

Chi infatti, non ha mai immaginato i due cast della saga riuniti insieme in un’unica pellicola?

I due cast a confronto: Jurassic Park VS Jurassic World

Le differenze all’interno dell’intera narrazione, che parte dal primo film targato Steven Spielberg (1993) fino ad ora, sono decisamente nette e saltano prepotentemente all’occhio.

La divisione a cui si è assistito tra JP e la trilogia Jurassic World poi, ha significamente decretato la divisione del pubblico: i veri fan e quelli ‘dell’ultimo momento’.

Quindi, chi sarà il vero vincitore di questa lotta tra colossi cinematografici?

Jurassic World Dominion e le considerazioni finali.

Come giudicare dunque questa nuova produzione?

Sicuramente le opinioni sono tantissime e tutte diverse, ma solo una conclusione può essere ritenuta quella più logica…

Jurassic Park prima e Jurassic World dopo, sono frutto di quel passato sconosciuto che ancora incuriosisce e appassiona, specie i più piccoli.

Stimolandoci a usare la fantasia, continuano a far desiderare di non dover crescere mai, realizzando il sogno di molti: rimanere, ancora per un po’ bambini.