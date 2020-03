Justin Bieber: “Hailey deciderà quanti figli avremo”

Che il matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin stia andando a gonfie vele è cosa nota ormai, grazie a un’impressionante cornucopia di fonti: i profili social dei due sposini, le dichiarazioni di amici e parenti, ma anche la serie tv Seasons di cui è protagonista il cantante e di riflesso sua moglie.

Ecco perché non ci stupisce che i due abbiano già in programma di fare dei figli. A rivelarlo è stato Justin, il quale vorrebbe allargare la famiglia molto velocemente, ma seguendo i desideri di Hailey. Sarà infatti la modella a decidere quanti figli potranno avere i due.

Ospite del The Ellen Show, il cantante di Yummy ha confidato alla conduttrice che “sta a lei dirlo, perché è il suo corpo“. La DeGeneres gli ha chiesto anche quali sono i nomignoli con cui abitualmente lo chiama la consorte, e solo dopo qualche insistenza l’imbarazzato artista ha svelato essere tutti nomi strani, tra cui il suo preferito “goo goo“, che viene in realtà utilizzato per designare entrambi i coniugi Bieber.

Molto candidamente Justin ha confessato che Hailey ormai lo tiene in pugno, ma questa prigionia sembra non pesargli affatto. I due si sono sposati nel 2018, e da allora sono stati tutt’altro che riservati riguardo ai sentimenti che l’uno nutre per l’altra.

In precedenza Bieber aveva svelato quelli che erano i suoi piani per il futuro, una serie di cose da fare assolutamente per assicurare il proprio benessere: “Andare in tour, sposarsi, viaggiare insieme, costruire le fondamenta della nostra relazione. Quando accetti Gesù, questo ti dice che ora cammini con lo Spirito Santo. Ecco, ora penso di voler essere guidato da Lui“.