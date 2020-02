Hailey Baldwin: “La mia pelle è cambiata a causa della pillola anticoncezionale”

Hailey Baldwin, sposata da un anno con la popstar Justin Bieber, non rilascia spesso dichiarazioni sulla sua vita personale ma questa volta si è lasciata andare in un’intervista per Vogue.

La modella, testimonial dei prodotti di bellezza naturali targati bareMinerals, ha confessato di aver avuto problemi alla pelle del viso a causa della pillola anticoncezionale: “Due anni fa ho cominciato ad assumere la pillola anticoncezionale. La mia pelle è cambiata e ho scoperto che la colpa era della pillola perchè aumenta il livello di uno dei miei ormoni“.

Nonostante ciò, Hailey è riuscita a tenere sotto controllo il problema estetico ed intanto ha ammesso che per adesso non ha intenzione di diventare madre perché deve ancora lavorare sul suo rapporto con il marito.

Tra i due continua ad andare a gonfie vele tanto che il cantante ha dedicato alla compagna il suo nuovo album Changes. La modella ha voluto svelare anche qualche particolare sulla loro vita privata, confessando che nel weekend amano rilassarsi a casa per staccare la spina dalla vita frenetica di ogni giorno.

Nessuna uscita mondana ed anche un’alimentazione più sana, così come ha rivelato Hailey: “Mio marito è sempre stato quello che ha mangiato molto cibo spazzatura, ma ha scoperto che è allergico al glutine,quindi ha dovuto eliminarlo completamente. Ciò ha cambiato il suo umore, la sua pelle, tutto“.