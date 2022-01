Spumeggiante, sportiva, amante della moda e del fitness. Guardando le sue foto nessuno è portato a pensare che Justine Mattera abbia già compiuto cinquant’anni. Americana di terza generazione con origini italiane, Mattera è una donna di spettacolo a 360°: conduttrice, attrice teatrale e cinematografica nonché cantante. È anche attivissima sui social, dove ama condividere con i follower passioni e look super glamour. E proprio su Instagram la showgirl ha deciso di pubblicare la foto di un outfit molto sensuale.

L’attrice ha sfoggiato un look total black estremamente sexy, che ha mandato in visibilio i fan. Si tratta di una giacca leggermente oversize lasciata strategicamente aperta per mettere in evidenza il seno e gli addominali scolpiti. Del resto, Justine Mattera ha confidato di iniziare la giornata con un allenamento piuttosto duro: 50 squat, 50 push up e 50 addominali; un vero e proprio risveglio muscolare a tutto tondo, per mantenersi al meglio della forma fisica.

Alla giacca oversize la showgirl ha abbinato un paio di pantaloni scuri a vita bassa, dal taglio ampio e morbido. A tenerli su ci pensa una cintura in pelle nera, che evidenzia i suoi fianchi sottili. Il blazer, un doppio petto con bottoni a vista, ha le maniche leggermente svasate e arricciate sui polsi. Al collo una collana doppia, che scende in modo sensuale tra i seni, giocando con la profonda apertura della giacca.

Piena di energia e voglia di reinventarsi, Justine Mattera ha scritto recentemente un libro in occasione dei suoi cinquant’anni, un’ autobiografia – Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni? – pubblicata a maggio 2020 da Cairo Editore, dove parla anche delle sue passioni. L’ultima, l’abbiamo visto, è lo sport; un amore che la showgirl ha cercato di trasmettere anche ai figli Vincent e Vivienne, con ottimi risultati: proprio Vivienne, infatti, pratica già ciclismo a livello agonistico.