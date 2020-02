Kate Middleton a teatro con le scarpe da principessa “riciclate”

Kate Middleton ha incantato Londra a treatro per prima teatrale benefica di Dear Evan Hansen grazie alle sue scarpe da principessa riciclate. Infatti suo look scintillante firmato Jimmy Choo ha catturato l’attenzione di tutti. La Duchessa di Cambridge e il Principe William hanno ceduto per una sera ad un evento mondano, e la moglie del futuro Re ha scelto una borsa e un paio di scarpe del brand davvero accattivanti. Kate nelle ultime settimane è sempre stata impegnata con il suo progetto 5 Big Questions, a favore della comunicazione tra bambini, genitori e insegnati. In un elegante abito nero e grigio la Duchessa ha assistito al musical e ha incontrato il cast e i rappresentanti di alcune associazioni benefiche.

Lo spettacolo Dear Evan Hansen, presso il teatro Noel Coward Theatre, è uno degli eventi a favore della Royal Foundation rappresentata dalla coppia. Il tema dello spettacolo teatrale è la salute mentale. Un tema davvero molto caro ai duchi di Cambridge.

Per l’evento in questione Kate Middleton ha scelto un completo in tweed firmato Eponine con bottoni in gioiello che impreziosiscono il suo look. Ma non è solo questo dettaglio a rendere particolare il completo della Middleton per la serata a teatro. Ai piedi indossa un paio di Jimmy Choo, un modello sparkling che ci riporta alla settimana della moda in giro per il mondo in questi giorni. Le scarpe sono costate circa 665 euro, ma le aveva già indossate in altre occasioni. Impossibile non notare anche la sua pochette abbinata, anch’essa ricoperta di glitter. Sempre firmata Jimmy Choo questo accessorio in pelle è costato circa 915 euro. La Duchessa ha scelto dei gioielli davvero speciali, gli orecchini a candelabro della Regina Elisabetta. Per una sera Kate ha optato un look da vera principessa rinunciando ai suoi skinny jeans.