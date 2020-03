Kate Middleton devastata dall'allontanamento del Principe Harry

Kate Middleton sarebbe devastata dall’allontanamento dalla famiglia reale da parte del Principe Harry. La Duchessa di Cambridge ha dimostrato spesso in passato di essere molto legata al cognato. Se il Principe William mantiene una linea dura nei confronti del fratello e di Meghan Markle, sua moglie starebbe soffrendo molto a causa della Megxit. Una fonte vicina alle coppie svela dettagli inediti alla stampa neo zelandese.

La memoria vola facilmente a qualche anno fa, quando William, Kate e Harry erano inseparabili. Il trio più amato dagli inglesi partecipava ad eventi reali, incontrava ragazzi nelle scuole, nei campi sportivi. I tre apparivano affiatati, sempre in sintonia, e in molti fin da allora avevano notato il debole di Kate Middleton per il Principe Harry. Questo fino all’arrivo di Meghan Markle. Seppure inizialmente erano i fab four (i favolosi quattro), e le due cognate erano molto in armonia, qualcosa ad un certo punto si è spezzato.

Fonti vicine ai Duchi però sostengono che non sia colpa di Kate, e neanche di Meghan.

“Qualcosa tra William, contrario alle nozze di suo fratello, e Harry, si è spezzato. Kate è quella che ne ha sofferto di più“. Pare che la Duchessa sia scoppiata in lacrime durante i recenti contatti telefonici con il cognato.

“Kate sente di aver perso un fratello. Emotivamente è molto fragile in questo momento, è scoppiata in lacrime durante la loro ultima telefonata.” Qualcuno azzarda anche un pizzico di gelosia, il rapporto esclusivo di attenzioni che Harry riservava a Kate è stato intaccato dall’arrivo di Meghan Markle, ora al centro di tutto per il Principe.

Se quindi William e Harry trovassero un modo per risanare il loro rapporto, Kate Middleton lo sosterrebbe in tutti i modi. “Non sono stati mesi facili per nessuno” conclude la fonte vicina alle coppie.