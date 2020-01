Kate Middleton: incidente alla Marilyn Monroe in Dolce & Gabbana

Kate Middleton è stata vittima di un piccolo incidente alla Marilyn Monroe nel suo completo firmato Dolce & Gabbana. La gonna della Duchessa, in vista all’ospedale pediatrico Evelina di Londra, si è alzata a causa del forte vento, e la sua reazione è stata molto divertente.

Kate non si è scoraggiata per l’incidente alla Marilyn, anzi ha reagito col sorriso, cercando di correre subito ai ripari. Le sue smorfie divertite hanno colto di sorpresa i fotografi presenti.

Anche i Reali infondo possono avere degli incidenti di stile come tutti noi. La Duchessa di Cambridge, accolta da bambini e famiglie, parteciperà insieme a loro a un laboratorio creativo. Il workshop è stato organizzato dalla National Portrait Gallery per i piccoli pazienti dell’ospedale.

Kate Middleton indossava un completo firmato Dolce & Gabbana, composto da giacca e gonna in tweed. L’outfit, realizzato su misura, era stato già indossato dalla moglie del Principe William in altre occasioni. La giacca ha una doppia abbottonatura, con bottoni in stile zaffiro, la gonna è a pieghe. Questa volta Kate lo ha abbinato a décolleté nere con tacco largo di Gianvito Rossi e orecchini Mappin & Webb.

Un outfit sobrio e elegante, che però non ha dispensato la Middleton dal piccolo incedente scendendo dall’auto. Questa però non è la prima volta per la Duchessa. Nel 2018, alle nozze di Meghan Markle e del Principe Harry, era successo un disguido simile fuori dalla chiesa, sotto lo sguardo poco benevolo di Sophie di Wessex.

Ma siamo certi che la Regina Elisabetta glielo perdonerà, ora che sta puntando tutto su di lei e sul Principe William. Pare infatti che la nonna stia passando via via il testimone al nipote e a sua moglie, in vista di una sempre più abdicazione del Principe Carlo. Oggi forse Kate non ha superato la prova da Regina, ma certamente saprà rifarsi presto, data la fitta agenda di impegni dei prossimi mesi.