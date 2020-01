Monica Bellucci e Deva Cassel testimonial per Dolce & Gabbana

Continua la collaborazione tra Dolce & Gabbana e la famiglia Bellucci / Cassel: Monica e Deva, madre e figlia, saranno le testimonial chiavi del brand per il 2020.

Monica Bellucci ha posato spesso in passato per gli stilisti italiani, e la scorsa estate Deva Cassel ha girato a Ravello il suo primo spot pubblicitario per un profumo D&G Beauty. Il progetto è ancora top secret, non si conosce ancora la data d’uscita dello spot e il nome del profumo. Le prime immagini dal backstage dello scorso anno ci mostrano la giovanissima Deva identica a mamma Monica.

Intanto è la Bellucci ad inaugurare l’anno, con la campagna pubblicitaria per The Only One Lipstick. Il nuovo rossetto Dolce & Gabbana è rosso scarlatto, e nei sensualissimi scatti l’attrice è intenta a provarlo, giocando con la telecamera. Taglio più corto, lanciato già nei mesi scorsi, look oro e nero, rigorosamente firmato D&G, e una sicurezza che solo una “regina di bellezza” può avere.

Infatti l’hashtag lanciato con la campagna è #BeAQueen, sii una regina. La linea beauty del duo italiano tenta un rilancio dopo le critiche e la crisi degli ultimi due anni, e gli occhi ora sono tutti puntati sulla nuova campagna che vedrà come protagonista Deva Cassel, pronta a rubare la scena a top model più famose e più esperte di lei.

Per ora la figlia di Vincent Cassel, solo 15 anni, non ha in programma nuove avventure nel mondo della moda, va ancora a scuola e conduce una vita apparentemente tranquilla, come tutte le ragazze della sua età. Cosa cambierà dopo il lancio mondiale dello spot?

Monica e Vincent hanno sempre tenuto alla privacy delle loro figlie, tenendole lontane dai red carpet e il gossip. La ex coppia ha anche un’altra figlia, Léonie, 10 anni a maggio.