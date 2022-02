Anche quando non si tratta di impegni ufficiali o eventi legati alla royal family, Kate Middleton si conferma regina di stile. Non serve, infatti, che sfoggi abiti formali o eleganti per lasciare tutti senza parole di fronte al suo stile sempre impeccabile: anche con i look più casual e da tutti i giorni, la Duchessa di Cambridge è in grado di apparire perfetta. E questa volta ci ha dimostrato che i jeans skinny non sono mai davvero passati di moda.

Certo, negli ultimi anni hanno preso il sopravvento modelli dal taglio più morbido, a gamba dritta o baggy, wide leg o culottes. Ma, in realtà, i jeans aderenti non hanno mai abbandonato definitivamente il nostro guardaroba, e grazie a Kate Middleton abbiamo capito il motivo. La Duchessa, infatti, non rinuncia mai al denim dal lavaggio scuro, declinato in un modello skinny che sottolinea perfettamente la sua silhouette. Modello che ha indossato anche in una delle sue ultime uscite informali, un pomeriggio di shopping ai grandi magazzini Peter Jones.

Per equilibrare la figura nel modo migliore possibile, la Duchessa di Cambridge ha scelto di abbinare ai suoi jeans un maglione di lana spessa, grigio e a collo alto, firmato Ralph Lauren, e un maxi coat Massimo Dutti con stampa check sui toni del marrone. Al di sopra dei pantaloni skinny, infatti, è sempre bene optare per capi dai volumi più ampi: il cappotto oversize e lungo, per esempio, è una scelta vincente.

Un punto a favore dei jeans aderenti, se ancora ci fosse bisogno di elencarne per convincervi a tirarli fuori dal fondo dell’armadio, è che possono essere abbinati a qualunque tipo di scarpa: Kate Middleton, ad esempio, ha scelto un paio di stivaletti sportivi Blundstone, con elastico ai lati. Ma sono perfetti anche con le sneakers, con i mocassini, con un paio di tacchi alti o di stivali, di qualsiasi modello.