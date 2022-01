I 40 anni di Kate Middleton in tre nuovi (e meravigliosi) ritratti ufficiali

Il 9 gennaio 2022 è una data molto importante per Kate Middleton: compie, infatti, 40 anni. E per l’occasione la royal family britannica ha scelto di rendere pubblici tre nuovi ritratti ufficiali della Duchessa di Cambridge, realizzati dal fotografo italiano Paolo Roversi. Tre scatti inediti, in cui la Duchessa lascia definitivamente i panni della giovane principessa per vestire quelli di una donna pronta per diventare una vera regina.

Le fotografie sono state condivise sulle pagine social ufficiali di Kensington Palace, poco prima dello scoccare della mezzanotte del 9 gennaio. “Lieti di condividere un nuovo ritratto della Duchessa prima del suo quarantesimo compleanno“, si legge su Instagram. Gli scatti ritraggono Kate Middleton con indosso tre meravigliosi abiti firmati Alexander McQueen, degni di una vera principessa.

Nella prima fotografia, in bianco e nero, la Duchessa appare con un vaporoso abito bianco, in stile impero: un ritratto che restituisce un’immagine dal sapore ottocentesco, con Kate ripresa di tre quarti, con i capelli mossi lasciati sciolti sulle spalle e l’anello di fidanzamento (appartenuto a Lady Diana) in bella vista; “preraffaelita“, la definisce il fotografo in un’intervista al Corriere della Sera. La principessa, invece, appare sorridente e più naturale negli altri due scatti, uno a colori (con un abito rosso) e l’altro ancora una volta in bianco e nero.

Le fotografie saranno esposte in tre diverse zone, in cui Kate Middleton ha vissuto: Berkshire, St Andrews e Anglesey. In seguito entreranno a far parte della collezione permanente della National Portrait Gallery, di cui la Duchessa è patron. “Ho voluto fare delle foto in movimento, così con quella meravigliosa gonna ampia l’ho fatta danzare davanti al mio obbiettivo“, ha raccontato Paolo Roversi al Corriere.