Continua la fitta agenda di impegni di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge è stata avvistata mercoledì 27 gennaio, presso la sede principale di Shout, un’azienda che offre un servizio di messaggistica gratuito volto a sostenere la salute mentale degli individui. Si trova nel quartiere di Notting Hill, a Londra ed è un progetto che Kate Middleton ha lanciato nel 2019 insieme a suo marito, il principe William, il principe Harry e Meghan Markle, come parte della loro campagna Heads Together.

Si tratta di un’iniziativa molto importante per la duchessa, che da tempo si è avvicinata alle tematiche legate al benessere mentale e alle problematiche psichiche che possono colpire l’individuo. Proprio per questo, forse, Kate Middleton ha deciso che per incontrare il personale e i volontari che si occupano del servizio di Shout fosse il caso di indossare un outfit leggermente diverso dai soliti, e si è recata all’appuntamento sfoggiando un abito midi leopardato di Derek Lam 10 Crosby semplicemente divino.

Si tratta di un vestito diverso dai soliti abiti monocromatici che la duchessa è abituata ad indossare durante gli eventi ufficiali. Nei toni del verde scuro, questo dress midi modello chemisier con stampa leopardata, non può non catturare la nostra attenzione, sia per la tonalità color kaki che per il fiocco che regala all’insieme un pizzico di romanticismo che non guasta mai.

Si tratta di un modello semplice, accollato, stretto in vita da un maxi cinturone nero di ba&sh che evidenzia la silhouette di Kate. Per completare il look, la duchessa di Cambridge ha optato per un paio di orecchini a cerchio in ottone placcato oro di ASOS e degli stivali in suede al ginocchio con tacco alto a stiletto di Ralph Lauren, en pendant con la cinta e leggermente a punta.