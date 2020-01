Kate Middleton: look low cost con gonna animalier Zara e cappotto Dutti

Kate Middleton diventerà Sovrana un giorno, ma per il momento si riconferma Regina di stile con il cappotto Massimo Dutti e la gonna animalier low cost di Zara. La Duchessa di Cambridge, che il giorno prima aveva lanciato le 5 Grandi Domande per il futuro delle nuove generazioni, ha visitato un altro centro per l’infanzia. Questa volta Kate Middleton si trova all’Ely and Caerau Children’s Centre a Cardiff, in Galles.

Per i Reali ormai il low cost e gli abiti Zara sembrano la norma, da Kate a Megan Markle alla Regina Letizia Ortiz di Spagna. La Middleton, pioniera in questo, rilancia con una gonna plissettata a stampa animalier. Il capo, durante gli attuali saldi di Zara, costa solo 7,95 euro, e la trovate anche da Zara Italia. Incredibile ci verrebbe da dire, questo potrebbe essere il capo più economico mai indossato dalla Duchessa, e nonostante ciò il suo look resta di classe e unico.

Infatti Kate non sbaglia neanche questa volta, la gonna è tra i trend del 2020, ed è poi l’abbinamento a farle perdere ogni connotato cheap.

Infatti la moglie del Principe William ha optato per un dolcevita lavorato a maglia nero e un paio di stivaletti con il tacco in camoscio nero. Entrambi i capi sono stati già indossati da Kate.

Il tocco finale è dato però dal cappotto di Massimo Dutti, color cammello, unico capo più costoso del suo look (circa 400 euro). Non vi ricorda però qualcosa?

Infatti, un cappotto molto simile, lo avevamo visto indosso a Meghan Markle solo due settimane fa, prima dell’annuncio della Megxit. Un omaggio o una vendetta di stile? I giornali già ne parlano!