È il Principe Carlo a pagare la sicurezza di Harry e Meghan Markle

Sarà il Principe Carlo a pagare le spese per la sicurezza negli Stati Uniti di Meghan Markle e del Principe Harry. La coppia ha accettato il compromesso di ripagare di tasca propria le spese di restauro di Frogmore Cottage. La risistemazione di quella che sarebbe dovuta essere la loro abitazione era costata alla Corona e ai contribuenti quasi 3 milioni di euro. Ora i Duchi di Sussex sono arrivati a un accordo per restituire questa cifra. Sarà invece papà Carlo a occuparsi della spinosa questione della sicurezza, quasi 4 milioni e mezzo di euro l’anno.

Inizialmente Meghan Markle e il Principe Harry avevano deciso di non abitare a Kensington Palace, insieme al Principe William e Kate Middleton. La loro scelta era infatti ricaduta su Frogmore Cottage. Sempre nei paraggi di Londra ma in campagna, e lontano dai riflettori. La ristrutturazione era costata quasi 3 milioni di euro, il che aveva fatto andare su tutte le furie gli inglesi. Specie dopo la decisione di lasciare la famiglia reale e volare in Canada. Soldi letteralmente gettati al vento, scrivevano i media inglesi, aizzando il risentimento dei contribuenti. Ora però Harry e Meghan hanno accettato l’accordo di ripagare l’intera cifra di tasca proprio.

Questo nuovo accordo include un compromesso con il Principe Carlo. Pagherà lui le spese di sicurezza dei Duchi di Sussex e del piccolo Archie negli Stati Uniti. Uno dei problemi focali post Megxit, visto che nessuno se ne voleva occupare. Dopo il no del governo canadese, e i tweet al vetriolo di Donald Trump, papà Carlo prende in mano la situazione.

Si parla di una cifra che si aggira intorno ai 4 milioni e mezzo di euro l’anno. Concessa dopo l’accordo di ripagare il debito di Frogmore Cottage. Una vera e propria rata mensile, di circa 20 mila euro.