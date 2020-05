Meghan Markle e Harry: Lifetime annuncia film scandalo sulla Megxit

Meghan Markle e il Principe Harry saranno i protagonisti del nuovo film del canale americano Lifetime, che vuole raccontare la Megxit. Il biopic in lavorazione pare infatti che tratterà solo gli eventi che hanno condotto alla separazione dei Duchi di Sussex dalla famiglia reale inglese. Il titolo provvisorio è Harry & Meghan: Escaping the Palace (Scappando da Palazzo). Meghan e Harry, così come il Principe William e Kate Middleton, sono già stati protagonisti di film su questa linea.

Tra biografie, autorizzate e non, e film, la storia di Meghan Markle e il Principe Harry fa gola a molti, ma Lifetime ha bruciato tutti sul tempo. L’emittente televisiva americana è nota per i suoi biopic, film biografici di grandi personaggi della musica o del cinema. Questa volta però si parla di Reali, e la pellicola desterà l’interesse di molti anche oltre oceano.

Pare che i casting fossero cominciati prima dell’esplosione del Coronavirus, ma non ci sono info a riguardo. Certamente per ora le riprese resteranno ferme a lungo. Intanto, secondo indiscrezioni, pare certo che la trama si concentrerà sulle difficoltà di Harry e Meghan, diventati genitori di Archie, a conformarsi al ruolo di reali.

Non è però la prima volta per Lifetime, infatti il canale ha già realizzato due film sulla coppia, che hanno riscosso poco interesse fuori dagli Stati Uniti. Il primo, uscito nel maggio 2018, solo cinque giorni prima del loro matrimonio, racconta la storia d’amore tra Harry e Meghan. Il secondo, uscito a maggio 2019, racconta le nozze e i primi mesi da sposati della coppia. In ogni film il cast era totalmente diverso, così come accadrà in questa terza pellicola.

I biopic di Lifetime, non autorizzati solitamente dai protagonisti, destano sempre scalpore. Le polemiche riguardano l’inaccuratezza di fatti o dialoghi, e la visione sempre estremamente drammatica delle storie. Quello su Britney Spears ad esempio scatenò l’ira dei fan, e di molti personaggi dello spettacolo che accusarano Lifetime di aver ritratto un quadro diffamatorio dell’artista.