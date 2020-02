Kate Middleton perde un’alleata a corte: Autumn Philips

Kate Middleton sta per perdere una fedele alleata a corte, Autumn Philips. La donna e il marito, Peter Philips, figlio della Principessa Anna, hanno annunciato il divorzio, dopo 12 anni di matrimonio. Secondo Express le due donne sono molto amiche, e Autumn è sempre stata un’affidabile consigliera. Ora però la quasi ex moglie di Peter, è pronta a volare in Canada, sua terra natia, con le figlie, Savannah e Isla. Dopo il Principe Harry e Meghan Markle, continua la fuga dei reali in Nord America.

Secondo la commentatrice reale Angela Mollard, intervistata dalla giornalista Zoe Burrell, la forte amicizia tra le due ha spesso aiutato Kate in momenti difficili a corte. Non solo, il Principe George è molto legato alla cuginetta Savannah, e questa partenza potrebbe turbare anche lui.

“Abbiamo spesso visto i loro bambini giocare insieme, li abbiamo visti insieme alle partite di polo. Come dimenticare poi la scena sul balcone nella quale Savannah ha la mano sulla bocca di George” ricorda divertita la Mollard.

“Kate è sempre stata molto amica di Autumn. Infatti uno dei suoi primi impegni ufficiali da sola nel 2008 è stato il matrimonio di Peter e sua moglie. William era in Kenya.”

Angela Mollard parla poi della difficoltà per Kate di potersi fidare a Palazzo. “È molto difficile per qualcuno come Kate. Hai la tua famiglia diretta e poi hai degli amici di cui ti fideresti, e immagino che non siano molti. Devi essere certa che ciò che dici non venga raccontato alla stampa. Poteva davvero fidarsi di Autumn“.

Il rapporto tra Kate e la cugina acquisita esula dalla Royal Family e potrebbe, seppur a distanza, restare stretto. “Autumn ha sempre portato freschezza in famiglia. Con lei Kate può parlare di tutto, di ogni argomento quotidiano, non solo di impegni reali“.