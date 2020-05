Kate Middleton contro Tatler che la definisce esausta e in trappola

Kate Middleton ha deciso di schierarsi contro la rivista Tatler, che nell’ultimo editoriale l’ha definita esausta e in trappola. Secondo il magazine, considerato la Bibbia dell’alta società inglese, la Duchessa viene ritratta sull’orlo di una crisi di nervi, stanca ormai dei troppi impegni. Da Palazzo la netta smentita, e la notizia avrebbe fatto andare su tutte le furie il Principe William e sua moglie.

Kate Middleton dichiara guerra a Tatler, colpevole di averla definita esausta per la mole di impegni reali sulle sue spalle, anche in era Covid-19. Nell’articolo si parlava della Duchessa adirata con il Principe Harry e Meghan Markle, che avrebbero riversato tutti i loro doveri reali su Kate e William.

La Duchessa di Cambridge viene descritta come una donna stanca, letteralmente sull’orlo di una crisi di nervi, con tre bambini piccoli e un lavoro a tempo pieno. Non solo, Tatler definisce Kate Middleton in trappola, senza via di fuga dal suo ruolo istituzionale, e costretta a sorridere.

Ovviamente da Palazzo non è mancata una risposta immediata. “Le notizie riportate da Tatler sono false e calunniose. Non siamo stati contattati per una verifica e sono quindi inaccurate“. Uno scontro netto tra la Middleton e il giornale, che ricorda tanto quello di Meghan Markle con i media.

Le due Duchesse, i due personaggi chiave dei Windsor degli ultimi anni, sono passate al contro attacco con i tabloid inglesi. Seppure Kate Middleton solitamente ne esca vincitrice, nelle ultime settimane i media sottolineano il suo, seppur umano, crollo emotivo.

Tatler però non smentisce nulla, anzi, riconferma il proprio racconto, e scrive di aver tentato più volte inutilmente di contattare lo staff di Kate Middleton.