Kate Middleton scende in pista con le sneakers da 30 sterline

Kate Middleton ha indossato un paio di sneakers da sole 30 sterline e una tuta di Zara per scendere in pista all’evento sportivo organizzato da SportsAid. La Duchessa ha scelto un look ginnico per partecipare attivamente al pomeriggio dedicato all’importanza dello sport per bambini e ragazzi. Kate è notoriamente una grande appassionata dell’attività fisica, praticando diverse discipline, dal nuoto, al tennis fino alla corsa. La Duchessa di Cambridge sta trasmettendo questa passione ai suoi figli George e Charlotte, e presto anche a Louis, due anni il prossimo 23 aprile.

Per questo la moglie del Principe William, che è il patrono di SportsAid, ha partecipato alla staffetta, rinunciando ai look glamour. Questa volta ha scelto una semplice tuta verde firmata Zara, ormai un brand must per i suoi capi low cost. Quello che subito tutti hanno notato sono state le sneakers bianche di Marks & Spencer, costatete sole 30 sterline (circa 35 euro) ai piedi di Kate Middleton. Il look era completato da una giacca blu del brand canadese Smythe.

Per l’evento benefico che si è tenuto presso l’Olympic Park di Londra, la Duchessa si è confrontata con atleti olimpici e paralimpici. Lo scopo era incentrare l’attenzione sul ruolo genitori e istruttori giocano nei successi sportivi dei loro figli e allievi.

“Da genitore capisco che talvolta potreste sentirvi non apprezzati, ma avete un ruolo fondamentale. Sono felice che un’iniziativa come SportsAid ve lo riconosca. Ho una grande ammirazione verso di voi e so quanto sia complesso e dispendioso in termini di tempo accompagnare i propri figli nelle attività sportive“.

Infatti, proprio la scorsa settimana, Kate Middleton aveva raccontato nel podcast Happy Mum Happy Baby di sentirsi spesso in colpa quando non può passare del tempo con i Principini George, Charlotte e Louis. Oltre alla staffetta, la Duchessa si è fetta guidare nell’apprendimento delle prime mosse di discipline come karate e taekwondo.