Kate Middleton e Zara Tindall: mamme reali con sensi di colpa

Kate Middleton e Zara Tindall non sono accomunate solo dalla loro parentela reale, ma anche dall’essere mamme con grandi sensi di colpa. Nei giorni scorsi la Duchessa di Cambridge aveva rivelato nel podcast Happy Mum, Happy Baby di spendere del tempo di qualità con i suoi figli George, Charlotte e Louis. Kate però non ha nascosto ma di star male ogni volta che è costretta a lasciarli per gli impegni reali. La figlia della Principessa Anna aveva svelato le stesse preoccupazioni lo scorso dicembre con la rivista australiana Now To Love.

Kate Middleton si è detta una mamma presente, giocherellona, e che ama condividere azioni quotidiane con i suoi figli, come faceva sua nonna con lei. La moglie del Principe William non ha però nascosto di sentirsi tremendamente in colpa ogni volta che deve lasciare i Principini per gli impegni ufficiali.

Zara Tindall, figlia della Principessa Anna, è la cugina preferita di Kate e William, e i loro figli giocano sempre insieme. Infatti George, Charlotte e Louis vengono spesso fotografati al parco con Mia, cinque anni, e Lena, un anno, avuti dal marito Mike Tindall.

“Non mi sento in colpa quando Mike è a casa con le nostre figlie, ma se siamo via entrambi mi sento tremendamente male” ha confessato Zara. La donna è una cavallerizza professionale, e manca da casa per le sue gare, lasciando, quando può, le bambine al marito Mike ex rugbista, oggi allenatore.

“Mia è un fantastica fonte di energia che ti sfida e ti mantiene sempre all’erta. Lena sta appena iniziando a muovere i suoi primi, ma ci siamo goduti ogni minuto.” Zara ci tiene a precisare che entrambi cercano di non perdere mai i momenti importanti delle vite delle bambine.

I Tindall vivono a Gloucestershire, dove Mia frequenta la scuola elementare. Zara, che ha rinunciato ai titoli per le sue figlie, come sua madre ha fatto con lei e il fratello Peter, non esclude un trasferimento.

“Ci piacerebbe trasferirci in un posto più tranquillo” aveva detto Zara a dicembre, prima della fuga in Canada di Harry e Meghan. “Ma per ora non è fattibile, tra il mio lavoro e la scuola sarebbe una vita da pendolari“.