Kate Middleton: la Regina le regala le chiavi di Buckingham Palace per il compleanno

Kate Middleton ha ricevuto un regalo insolito dalla Regina Elisabetta II per il suo compleanno: le chiavi di Buckingham Palace. Un regalo simbolico ovviamente, ma che sembra quasi un dispetto a Meghan Markle, e una elezione di Kate a futura regina.

L’inaspettata concessione della Sovrana inglese, a pochi giorni dalla Megxit, consiste nella possibilità per Kate di festeggiare il compleanno a Palazzo. La Duchessa di Cambridge ha compiuto gli anni lo scorso 9 gennaio, il giorno seguente l’annuncio di Meghan Markle e del Principe Harry di fare un passo indietro dalla famiglia reale.

Un compleanno oscurato ci verrebbe da dire, ma non per la Regina Elisabetta. Così il 20 gennaio Kate potrà celebrare in grande questa ricorrenza, con amici e parenti. Un gesto che dimostra la grande fiducia che la Sovrana nutre nei suoi confronti. Non si tratta però di un semplice party di compleanno. Sarà un vero e proprio summit dedicato agli investimenti e i rapporti tra Inghilterra e Africa. All’evento prenderanno parte anche il presidente Boris Johnson che altre cariche autorevoli della politica inglese.

Il regalo del Principe William pare sia invece stato un viaggio a Mustique, nei Caraibi, in una data top secret. Ma Harry e Meghan parteciperanno alla grande festa a Palazzo? Molto probabilmente no, il Principe oggi ha il suo ultimo impegno pubblico prima di ripartire per il Canada, dove sua moglie e suo figlio Archie lo aspettano.