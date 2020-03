Katie Holmes: com’è cambiato il suo stile di vita a 40 anni

Katie Holmes è più raggiante che mai nel servizio fotografico dedicato a lei su InStyle. L’attrice adesso ha 41 anni ed ha ammesso candidamente di essere molto diversa dalla Joey Potter che abbiamo imparato ad amare nella serie americana Dawson’s Creek.

Nell’intervista correlata al servizio, Katie ha parlato a cuore aperto di come con l’avanzare dell’età ha dovuto cambiare anche la sua beauty routine: “Sai cosa c’è di così sconvolgente a 40 anni? I miei vecchi trucchetti non funzionano più! Ho solo fratelli più grandi di me quindi sono sempre stato quella più piccola e carina. Poi un giorno ti svegli e devi mettere sempre una crema! […] È molto strano, solitamente non usavo il make up, adesso devo usare tutto: siero all’acido ialuronico, illuminante per il viso, crema per il viso, crema per la pelle“.

Nonostante le sue diverse abitudini, l’attrice continua ad essere in splendida forma oltre a coltivare una carriera di successi. In questo momento sta promuovendo il suo nuovo film The Secret: Dare to Dream, che sarà nelle sale ad Aprile, e presto dirigerà il suo secondo lungometraggio Rare Objects.

Insomma, per Katie si tratta di un momento d’oro ed è entusiasta di questa maturità acquisita sia personalmente che professionalmente: “Puoi essere consumato da ciò che pensa la gente, ma all’improvviso decidi di fare le cose alle tue condizioni. Mi sento come se fossi finalmente riuscito a capirlo. Sto ottenendo i progetti che voglio realizzare e mi sto solo rilassando un po’ “.