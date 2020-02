Katie Holmes: giornata madre-figlia con Suri Cruise per le strade di New York

Katie Holmes e sua figlia Suri Cruise sono state fotografate sabato per le strade di New York, trascorrendo una giornata madre-figlia. La ragazzina è nata dal matrimonio dell’attrice con l’ex marito Tom Cruise. Lontana dai tanti impegni lavorativi, Katie si dedica interamente alla figlia.

Katie Holmes e Suri Cruise fanno shopping felici, per le strade di New York, nonostante il freddo. L’attrice indossa un piumino nero, una giacca di jeans, leggings neri e comode scarpe da ginnastica bianche. Suri indossa un piumino celeste, un pantalone di tuta rosa e un paio di sneakers bianche. Look abbinati madre-figlia, e Suri è sempre più identica a Katie.

Katie Holmes and daughter Suri Cruise bundle up in puffer jackets for mother/daughter day in NYC https://t.co/JXEBi8MZ0t pic.twitter.com/6OiYRZrjOM — readsector (@readsector) February 2, 2020

Le due sono veramente molto unite, e le foto lo dimostrano. La Holmes e sua figlia trascorrono molto tempo insieme dato che il padre, Tom Cruise, può vederla solo una volta al mese secondo gli accordi di custodia. Katie è una madre molto devota e nonostante i numerosi impegni di lavoro che l’attendono durante il 2020 riesce comunque a trovare il tempo di stare con sua figlia e fare shopping.

Non è la prima volta che le vediamo insieme per le strade della Grande Mela, tra cinema, acquisti e dolci gustati insieme alle amiche. Come una madre e una figlia normali, obiettivo sempre aspirato dalla Holmes, che odia essere sotto i riflettori.

La star di Dawson’s Creek apparirà in quattro pellicole quest’anno: Brahms – The Boy II, che uscirà alla fine di gennaio 2020, Coda, The Secret – Dare to Dream, No Aplogies e un progetto ancora senza titolo. Dopo la fine della storia d’amore con Jamie Foxx la Holmes non si è affatto abbattuta, anzi ha impiegato tutte le sue energie tra Suri e il suo lavoro.