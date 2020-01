Katie Holmes e le difficoltà della vita adulta: “Sto facendo del mio meglio”

Katie Holmes una di noi! La star di Dawson’s Creek è ormai una donna in carriera ed una mamma eccellente ma, nonostante ciò, la sua vita non è tutta rose e fiori.

L’attrice hollywoodiana ha voluto condividere sul suo profilo Instagram un meme significativo a dimostrazione del fatto che anche lei ha a che fare con i problemi e le paure che la vita adulta riserva a tutti. Nell’immagine sono presenti tre uccellini in equilibrio su un ramo di un albero: i due volatili che sono appollaiati in modo stabile e sicuro rappresentano i “Veri adulti“, mentre il terzo uccello che con difficoltà si aggrappa al ramo è accompagnato dalla didascalia “Io sto facendo del mio meglio“.

Un grande gesto di umiltà quello di Katie che, in modo ironico, ha voluto mostrare ai fan che la seguono il suo lato più debole ed umano. Il popolo del web ha condiviso immediatamente il messaggio della sua beniamina tanto da rispondere al post con cuoricini e commenti di apprezzamento: “Ogni giorno della mia vita“, “Oh sì, anch’io, è così vero!“, “Sei la migliore, come ti capisco“.

In effetti per l’attrice questo è un momento molto impegnativo in quanto sta per uscire nelle sale il suo ultimo film Coda in cui interpreta la protagonista Helen Morrison. Contemporaneamente, la Holmes continua a dedicarsi alla figlia Suri condivisa con l’ex marito Tom Cruise. Katie è legatissima alla figlia tredicenne e cerca di seguirla al meglio nel suo percorso di crescita: “Quando non sono sul set, sono una mamma. Quando vado ad un evento, parto alle dieci di sera perché è davvero importante per me essere una mamma affidabile. Penso che la cosa più importante nella vita sia dare a mia figlia l’infanzia che voglio che abbia. Lei viene prima di tutto. Determina dove lavoro e quando lavoro perché è il mio lavoro principale in questo momento“.