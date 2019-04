Suri Cruise, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, compie 13 anni, e festeggia il suo compleanno con la mamma e due amiche in un ristorante di New York. Nata dal matrimonio tra i due attori nel 2006, Suri somiglia sempre più alla madre, Katie Holmes.

Madre e figlia, accompagnate da due amichette della ragazza, sono state fotografate mentre si dirigevano in un ristorante a Soho, il Delicatessen. Il locale, dal tipico stile newyorkese, propone una cucina internazionale ed è famoso per i suoi hamburger e per i suoi piatti di carne, nonostante le tante proposte vegane.

Le due hanno scelto per la serata tra donne un look casual, con Katie Holmes fasciata in un trench color panna di Wilfred (265 euro circa), ballerine ai piedi e occhiali scuri. Suri Cruise opta per un outfit più colorato, con una giacca azzurra e un abito corto rosa. La figlia di Tom Cruise, sempre sorridente, e le sue amiche portano la stassa borsa in colori diversi.

Alcune foto rubate riprendono la cena, tra sorrisi e tanta normalità, quella che Katie Holmes ha sempre scelto per sua figlia. Chissà se Suri Cruise festeggerà anche con il padre, Tom Cruise, che pare veda solo 10 giorni al mese. Una decisione del tribunale, anche per tutelare la bambina dall’influenza di Scientology di cui l’attore è uno dei massimi esponenti. Katie Holmes, che si è immediatamente distaccata dalla Chiesa dopo il divorzio nel 2012, non vuole che sua figlia prenda parte ad alcuna cerimonia della setta.

L’attrice sembra serena, nonostante i tanti rumors che la vorrebbero disperata dopo la presunta rottura con il collega Jamie Foxx. Infatti la separazione tra i due, rimasti nell’ombra a lungo, non è stata confermata. Sorride e chiacchiera amorevolmente con sua figlia, mentre qualcuno parla di un possibile matrimonio a Parigi nei prossimi mesi con Jamie Foxx.