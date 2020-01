Katy Perry: Ho sofferto di depressione

Katy Perry ha confessato di aver sofferto più volte di depressione, in particolare tra il 2017 e il 2018. La cantante di I kissed a girl ha raccontato la sua esperienza dolorosa in una nuova intervista per Vogue India.

“Ho sofferto più volte in passato di depressione, ma sono sempre riuscita a rialzarmi da sola. Nel 2017 e nel 2018 non ci riuscivo, ero caduta troppe volte e pensavo di non farcela“. Katy Perry, nota per il suo carattere forte, allegro ed estroverso racconta che non sempre ciò che vediamo all’esterno è la realtà.

“Quello che è non è ciò che sembra. Ho dovuto fare un vero viaggio per ritrovare la salute interiore“.

Depressione, ansia, disturbi mentali sono alcuni dei problemi più seri che affliggono gli adolescenti di oggi, per questo molti personaggi dello spettacolo decidono di raccontare la loro storia, come fatto da Katy Perry oggi, e per prima Britney Spears nel 2008, seguita da Selena Gomez, Justin Bieber e Jim Carrey. Tutti hanno deciso di essere sinceri con i loro fan, sperando di aiutare più persone possibili ad affrontare e accettare le proprie patologie.

“Io ho trovato la forza nel mio compagno, è l’ancora che mi tiene salda a terra“. Katy Perry parla di Orlando Bloom, che sposerà proprio nel 2020. La coppia ha affrontato diversi ostacoli, tra il 2016 e il 2017, per ritornare insieme nel 2018. Durante questo periodo di separazione Katy ha sofferto maggiormente.

“Ci siamo aiutati a vicenda, non stavamo bene, io non stavo affatto bene, abbiamo estratto i veleni dalla vita dell’altro“.

Dopo la romantica proposta di matrimonio dello scorso San Valentino, Katy Perry e Orlando Bloom convoleranno a nozze a fine 2020, impegni lavorativi permettendo. La cantante si è detta spesso in passato impreparata a diventare mamma, ma ora, con questa pace ritrovata, potrebbe scegliere di compiere anche questo passo.