Katy Perry e Orlando Bloom aspettano una bambina

Katy Perry e Orlando Bloom hanno annunciato avranno una bambina. La cantante di Fireworks lo ha reso pubblico tramite un post Instagram venerdì scorso. Già nelle scorse settimane i fan più attenti avevano ipotizzato si trattasse di una bambina dati gli indizi presenti nel video di Never Worn White. La Perry aveva espresso il desiderio di avere una bambina già nelle settimane passate durante la sua ultima performance, alla finale della Coppa del Mondo di Cicket. La cantante ha dunque scelto di annunciare il sesso del futuro nascituro con un post ironico sui suoi social.

Katy Perry ha condiviso uno scatto in cui Orlando Bloom sorride dopo che lei gli ha spalmato una torta in faccia. Il colore della crema è ovviamente rosa. La cantante ha accompagnato il post con la scritta: “È una bambina!“. Lo scatto ha ricevuto migliaia di like in pochi minuti e diversi auguri da parte di amici e colleghi famosi.

In questo momento la coppia si sta concentrando solo sulla futura figlia e ha rimandato diversi progetti come il tour promozionale di Katy per il nuovo album e persino il matrimonio. La coppia avrebbe dovuto sposarsi in Giappone, ma a causa dell’emergenza Cornavirus ha dovuto rimandare le nozze. Poco prima dell’esplosione dell’emergenza, Katy Perry, incinta di una bambina, aveva annunciato la sua prima gravidanza nel video Never Worn White.

La coppia si è incontrata nel 2016 durante l’afterparty dei Golden Globe. I due hanno iniziato a frequentarsi assiduamente, con alti e bassi, come raccontato dalla cantante. Orlando Bloom e Katy Perry si sono fidanzati ufficialmente nel 2019. L’attore le ha fatto la proposta durante un giro in elicottero.