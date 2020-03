Katy Perry e Orlando Bloom si concedono spazi per una relazione salutare

Katy Perry e Orlando Bloom hanno rivelato che si concedono degli spazi per avere una relazione salutare. La coppia, che si sposerà entro fine anno, aspetta il primo bambino, in arrivo questa estate. Proprio nello stesso periodo si sarebbe dovuto celebrare il loro matrimonio, in Giappone, rinviato a causa del Coronavirus. Ora la coppia rivela il segreto del proprio successo.

La cantante, durante un episodio pre registrato di American Idol, ha dato dei consigli a una coppia in gara, Margie Mays e Jonny West. Katy Perry ha rivelato che non sempre è daccordo sulle coppie che lavorano insieme. Infatti, afferma che lei e Orlando Bloom hanno bisogno di spazi senza il partner per funzionare al meglio. La cantante infatti ha detto che entrambi i concorrenti avrebbero potuto dare molto di più singolarmente.

“Una cosa che sta andando molto bene nella mia relazione attuale” ha esordito Katy mostrando l’anello di fidanzamento “è che è davvero utile darsi reciprocamente un po’ di spazio“. Il giudice di American Idol è andata sul personale per un consiglio genuino ai concorrenti.

“In questa competizione, è bello avere comprensione e collaborazione ed essere compagni di squadra e

sostenersi a vicenda. Ma questa volta si tratta di realizzare i propri sogni personali. Conoscere le proprie priorità in questo momento. Perché penso che la performance di entrambi ne abbia risentito un po’. Sappiamo che entrambi siete migliori di quello che avete mostrato“.

Katy Perry svela così il segreto della sua relazione salutare con Orlando Bloom. La coppia è al settimo cielo per il bambino in arrivo, ma non ha mai nascosto di avere avuto problemi in passato, affrontati concedendosi dello spazio.